Salvini e Di Maio: "Significativi passi avanti, oggi riunione tecnica Lega-M5S"

Prima il programma, poi i nomi. Con un nodo da sciogliere, quello sul futuro premier. Di Maio e Salvini sono giunti di prima mattina alla Camera. Entrati direttamente al palazzo dei Gruppi di Montecitorio, si sono incontrati per avviare la trattativa per la formazione del nuovo governo dopo il via libera di ieri sera da parte di Silvio Berlusconi. E partiranno dal contratto di governo, leit motiv della strategia pentastellata, e dalle priorità da mettere in campo.

"FATTI PASSI AVANTI SIGNIFICATIVI". NEL POMERIGGIO RIUNIONE TECNICA LEGA-M5S. «Sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l'obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al Paese». Lo si legge nella nota congiunta di Matteo Salvini e Luigi Di Maio diffusa al termine dell’incontro di questa mattina alla Camera.

Si terrà «già oggi pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del MoVimento 5 stelle e della Lega». Lo annunciano in una nota congiunta il leader del Carroccio, Matteo Salvini e quello pentastellato, Luigi Di Maio dopo l’incontro - in cui registrano «un clima positivo per definire il programma e le priorità di governo» - tenutosi questa mattina alla Camera alla presenza anche di Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti.