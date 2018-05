Bimba di 2 anni cade dal letto e muore per emorragia cerebrale. Era stata dimessa con diagnosi di gastrite

La procura di Torino ha aperto un’inchiesta sulla morte di una bambina di due anni di Collegno. La piccola è caduta dal letto mercoledì e venerdì mattina i genitori l’hanno portata all’ospedale di Rivoli perchè vomitava. Qui però la diagnosi è stata di gastrite e così la piccola è stata rimandata a casa. Sarà eseguita oggi l'autopsia disposta dalla procura di Torino. La bambina sembrava essersi ripresa bene, anche se la caduta le aveva lasciato un grosso livido al centro della fronte. Dopo la dimissione la bambina è peggiorata e il giorno dopo i genitori l'hanno riportata in ospedale. A quel punto i medici si sono accorti che i sintomi erano quelli di un'emorragia cerebrale e ne hanno disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, ma la bimba era già in coma ed è deceduta. E' la terza volta in poche settimane che l'ospedale di Rivoli finisce al centro di inchieste per presunti casi di malasanità: un ordinario intervento al tunnel carpale si è trasformato, per una ragazza, in un incubo culminato con l'amputazione di un braccio, mentre un parto, il 28 aprile, si è concluso tragicamente con la morte del neonato.