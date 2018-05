Sposa bambina sarà impiccata: uccise il carnefice. Petizione per salvarla

«Noura Hussein aveva 13 anni quando i genitori la diedero in moglie a un cugino di secondo grado con il doppio dei suoi anni. Lei si è opposta con tutte le sue forze ma non è bastato. Quando per sottrarsi all’ennesimo stupro si è difesa con un coltello uccidendo il suo carnefice è stata consegnata alla polizia dalla sua famiglia e sarà condannata a morte». E’ quanto afferma Antonella Napoli, presidente di Italians for Darfur annunciando un appello per salvare la giovane che oggi ha 19 anni ed è in carcere, in catene, nella prigione femminile di Omdurman in Sudan.

«Gli avvocati di Noura, Adil Mohamed Al-Imam e Mohaned Mustafa Alnour, con il quale abbiamo già collaborato per il caso di Meriam Ibrahim, la donna incinta all’ottavo mese salvata dalla condanna a morte per apostasia, hanno già presentato un ricorso - sottolinea Napoli, che è in diretto contatto con i legali - ma se non venisse accolto Noura finirà sul patibolo per essere impiccata».

«La storia di questa sposa bambina è terribile - continua Napoli - Eravamo d’accordo di non parlare del caso fino alla sentenza. Quando nel 2012 venne celebrato il matrimonio religioso, grazie all’intervento di una zia, a cui la ragazzina aveva chiesto aiuto, non fu 'consumatò. Due anni dopo, tornata a casa dei genitori, Noura fu costretta a sposarsi anche legalmente. Consegnata al suo carnefice dalla sua stessa famiglia è stata violentata dall’uomo con l’aiuto dei suoi familiari, chiamati a verificare che da quel momento fossero marito e moglie anche di fatto. Quando il giorno dopo stava per ripetersi la stessa violenza la quindicenne si è difesa e impugnato un coltello pugnalò il consorte».

«Noura oggi ha 19 anni - si legge nella petizione lanciata da Italians for Darfur su Change.org Italia - e giovedì scorso un tribunale di Omdurman, città gemella della capitale Khartoum sull'altra sponda del Nilo, l’ha condannata a morte per aver ucciso il suo stupratore. Raccogliamo quante più firme possibili da inviare al presidente del Sudan Omar Hassan al Bashir per chiedere la grazia e l’immediata liberazione di Noura», conclude l'appello.



Bari: Ragazzina si taglio' polsi,temeva matrimonio combinato

14enne cingalese disse a prof che papà le aveva tolto telefonino

Un mese fa svelò alla sua insegnante che si era tagliata i polsi perchè il papà le aveva tolto lo smartphone. Per quella confessione erano intervenuti i servizi sociali che avevano allontanato la ragazza, 14 anni, dalla famiglia. Solo ora però la ragazzina di una famiglia dello Sri Lanka ha avuto il coraggio di raccontare le vere ragioni di quel gesto: temeva un matrimonio combinato dal padre quando lei aveva appena 10 anni. Lo scrive oggi il Nuovo Quotidiano di Puglia.

La verità di quel gesto è venuta fuori ora. La ragazzina, ospitata in una struttura protetta, ha raccontato alla prof le vere ragioni che portarono il padre a sottrarle il telefonino: il genitore temeva che la figlia chattasse con qualche coetaneo e che questo avrebbe compromesso l'accordo raggiunto per dare in sposa la ragazza a un ragazzo originario dello Sri Lanka attraverso un matrimonio combinato, accordo che risalirebbe a quando la giovane aveva appena 10 anni.