Poste, sfida all'e-commerce: consegne fino a sera e weekend

Poste Italiane schiera l’esercito dei 30mila portalettere per la sfida dell’e-commerce. «Cambia tutto": consegneranno anche i pacchi, tutti i giorni e fino a sera, anche sabato e domenica. Ed arrivano anche i ritiri da armadietti 'fai da tè in supermercati e centri commerciali, o al negozio sotto casa. Un piano 'sartorialè per rispondere alle diverse esigenze sul territorio in Italia, e nelle città anche quartiere per quartiere.

Il progetto di Poste è partito in sordina da meno di un mese. Nuovi dettagli sono emersi, questa settimana, dalla presentazione dei conti trimestrali dell’azienda. Ed a cercare di saperne di più emergono i dettagli di «una rivoluzione», come la definiscono da Poste: «Una svolta storica. Cambia completamente il lavoro dei nostri portalettere, una grande risorsa, una rete capillare che era legata al declino della corrispondenza tradizionale ed ha ora una grande opportunità di sviluppo». Nei primi tre mesi dell’anno le consegne di pacchi da parte della rete dei portalettere sono state il 50% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Dopo una crescita esplosiva (4/5 milioni di pacchi consegnati nel 2015; 15 milioni nel 2016; 35 milioni nel 2017) Poste ha avviato il nuovo progetto dal 16 aprile: lo sta diffondendo sul territorio gradualmente e andrà avanti così per tutto quest’anno e nel 2019.

IL POSTINO BUSSA FINO ALLE 19:45, SABATO E DOMENICA. Il progetto affida ai portalettere il recapito di pacchi fino a 5 chili (l'85% del fenomeno e-commerce): ultima consegna alle 19:45, e si lavora anche nel fine settimana. E’ un modello flessibile per aumentare le consegne al primo tentativo: per esempio, la mattina più nei quartieri dove ci sono uffici, di pomeriggio e sera soprattutto nelle zone residenziali dove di giorno in casa non c'è nessuno. Poste ha presentato il nuovo modello di distribuzione agli analisti finanziari sottolineando di puntare su «efficienza, flessibilità, più qualità del servizio» e con una «riduzione dei costi": sarà possibile con una razionalizzazione delle aree territoriali, ridotte da 9 a 6, e differenziando il servizio sul territorio in base alla diversa «densità di oggetti da recapitare": strutturalmente sette giorni su sette nelle grandi aree metropolitane (8% della popolazione, 600 pacchi al giorno per chilometro quadrato) e per la sola 'rete business' (prevalentemente i pacchi dell’e-commerce) anche nelle aree urbane (68% della popolazione, dove la densità scende a 80 pacchi/chilometro). Nelle aree rurali (24% degli italiani, 10 pacchi/chilometro) le consegne restano a giorni alterni.

OBIETTIVO 50 MILIONI DI PACCHI NEL 2018, 100 NEL 2022. Il progetto è parte del piano a 5 anni 'Deliver 2022' varato a fine febbraio dall’A.d Matteo Del Fante, che lo considera «uno dei pilastri» della sua strategia: punta a 50 milioni di pacchi consegnati nel 2018 per crescere a quota 100 milioni nel 2022.

500 COMUNI, GENOVA AVANTI. IN TUTTE LE REGIONI A GIUGNO. Partita a metà aprile, la «rivoluzione» dei pacchi è già operativa in 71 dei 900 centri di recapito di Poste; Ad oggi tocca 500 comuni e 10 regioni ed entro giugno saranno operative prime aree in tutte le regioni italiane. Genova è avanti, con 3 centri su 4 già al lavoro con il nuovo modello; uno a Milano, Roma e Torino

PER I PORTALETTERE PIU' '4RUOTE' E ARRIVANO I 'TRICICLI' Va in pensione la tradizionale borsa da postino: per affiancare alle lettere anche la consegna dei pacchi (il nome del progetto, 'joint delivery model', sottolinea il nuovo duplice lavoro per i portalettere) non bastano i nuovi tablet, sono già al lavoro più «quattro ruote» e questa estate debutteranno nuovi tricicli: più spazio di carico e più sicurezza rispetto agli scooter (tra le curiosità: non avranno bisogno del cavalletto per fermarsi e, secondo le statistiche, verrà così eliminata una causa frequente di incidenti sul lavoro). Entro l’anno saranno 350 i 'locker', gli armadietti fai da te, e aumenta la rete di 'punti fisici», come negozi di quartiere, che faranno da punto di appoggio.