L’attentatore di Parigi, un 21enne cittadino francese nato in Cecenia, non ha aveva precedenti con la polizia, nè arresti nè condanne, e non conosceva le sue vittime. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri francese Frederic de Lanouvelle.

Un funzionario di polizia ha spiegato che non aveva documenti durante l’attacco di ieri, che ha provocato la morte di un uomo ed il ferimento di altre quattro persone, ed è stato identificato grazie al Dna.

L’accoltellatore di ieri sera a Parigi era incensurato ma era schedato «S» «per la sua vicinanza agli ambienti radicali islamici». Lo si apprende da fonti dell’inchiesta.