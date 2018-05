Salvini e Di Maio, il nome del premier rinviato a domani

Matteo Salvini e Luigi Di Maio, attraverso una breve telefonata al Quirinale, hanno assicurato che sono pronti a riferire al presidente Mattarella già domani. Nella telefonata non sono stati fatti nomi. A questo punto, si è appreso, sono molto probabili consultazioni nel pomeriggio di domani. «Si lavora su tutto, giorno e notte, e poi vediamo di arrivarne a una conclusione. Mattarella? Verrà chiamato entro stasera». Lo hanno poi chiamato il Quirinale ma per dire, appunto, "siamo pronti a riferire". Poco prima, Salvini aveva parlato di "un solo nome", Di Maio invece aveva precisato "sarà un premier sempre politico e mai tecnico". A chi chiedeva a Salvini se verrà presentato al capo dello Stato un nome o una rosa di nomi per il futuro premier, Salvini ha risposto: «No, e che portiamo una squadra di calcio?».