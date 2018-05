Crolla il tetto di un'aula in un istituto tecnico. Gli studenti non erano ancora entrati

Il tetto di un’aula dell’Istituto tecnico Industriale Montani di Fermo è crollato questa mattina, poco prima che gli studenti entrassero in classe. L’incidente, secondo quanto si apprende, si è verificato alle 7.10 in un’aula frequentata abitualmente da una trentina di ragazzi e dai loro insegnanti. Vista l’ora, il crollo non ha fortunatamente coinvolto alcuna persona. L’istituto è stato immediatamente chiuso e sono in corso una serie di verifiche strutturali da parte dei vigili del fuoco.