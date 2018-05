Paura per Melania Trump. Operata a un rene. "Patologia benigna"

Paura per Melania Trump: la first lady americana è stata improvvisamente sottoposta a un intervento a un rene per quella che la Casa Bianca ha definito "una patologia benigna". La notizia diffusa a sorpresa dalla portavoce Stephanie Grisham è stata accolta con stupore e preoccupazione dagli americani e ha fatto il giro del mondo in pochi minuti.

Melania, 48 anni, ex modella di origini slovene, è entrata in sala operatoria in mattinata, al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, alle porte di Washington. Il presidente americano Donald Trump è rimasto alla Casa Bianca durante tutta la durata dell’operazione ma nelle prossime ore è atteso in ospedale. L’operazione sarebbe consistita in una "embolizzazione", una procedura solitamente poco invasiva a cui si ricorre per fermare una emorragia. Si tratta infatti dell’occlusione di vasi sanguigni grazie all’introduzione di emboli che provocano una coagulazione del sangue.

La portavoce della first lady ha assicurato che l’intervento è andato bene e non ci sono state complicazioni. Anche se Melania Trump dovrà rimanere ricoverata almeno per tutto il resto della settimana. E inevitabilmente, in attesa di conoscere ulteriori dettagli sullo stato di salute della moglie del presidente americano, sono ore di ansia. L’ultima volta che una first lady in carica fu operata risale all’ottobre del 1987, quando Nancy Reagan subì una mastectomia. Andando indietro nel tempo Rosalynn Carter nell’aprile del 1977 fu operata per rimuovere un nodulo al seno, mentre nel settembre 1974 anche Betty Ford fu sottoposta a mastectomia per un cancro al seno.

Melania Trump viene da un periodo in cui la sua popolarità è andata crescendo enormemente tra gli americani e all’estero, sempre più icona di stile e di eleganza. Soprattutto dopo il grande successo per l’organizzazione della cena di stato in onore del presidente americano Emmanuel Macron e la premiere dame Brigitte. Pochi giorni fa la first lady ha poi presentato la sua agenda incentrata sull'infanzia e sulla lotta al bullismo tra gli adolescenti. Gli ultimi mesi sono stati però anche molto stressanti per Melania, travolta suo malgrado dalle vicende del tycoon accusato di aver pagato una pornostar e altre donne per nascondere le loro relazioni. Presunte relazioni avvenute quando Trump era già sposato con Melania ed aveva avuto da lei il figlio Barron, ora tredicenne.