Aggrediscono controllore sul bus, denunciate due 15enni

Hanno aggredito e poi rubato il tablet a un controllore dell’autobus. Protagoniste dell’episodio, avvenuto qualche settimana fa Reggio Emilia, due ragazzine di 15 anni.

Una delle due minorenni aveva esibito un abbonamento ceduto da un’amica. Il controllore se n'è accorto e quando stava per compilare il verbale per la multa, le due ragazze l’hanno spintonato e poi gli hanno rubato il tablet, restituito in un secondo momento. Quindi sono scappate.

Seta, l’azienda di trasporto pubblico locale, ha denunciato il fatto alla polizia. Gli agenti hanno rintracciato le due ragazzine denunciandole alla procura dei minori. Entrambe dovranno rispondere di tentata rapina del tablet, mentre una delle due anche di sostituzione di persona per aver esibito l'abbonamento dell’amica.