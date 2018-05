Questa mattina un locomotore trainato da un treno che stava passando nella stazione di Lodi è uscito dai binari.

Per questo motivo dalle 10.50 è stata sospesa la circolazione sulla linea convenzionale Milano-Piacenza.

Nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati danni, spiega Rfi. Le cause sono in corso di accertamento.

Solo nel pomeriggio, è ripresa - a binario unico fra Tavazzano e Secugnago, in provincia di Lodi - la circolazione dei treni sulla linea convenzionale Milano-Piacenza che era stata bloccata dopo che in mattinata un locomotore trainato era uscito dai binari.