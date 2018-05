Governo, finito il contratto M5S-Lega: «Ora si tratta a oltranza sul premier»

Trattativa «ad oltranza» tra Lega e M5s fino a che non uscirà il nome del candidato premier. E' quanto trapela da fonti del M5s che annunciano la chiusura dell’ accordo sul contratto di governo. «Il lavoro sul contratto è finito» e l’ultima parola spetta a Luigi Di Maio e Matteo Salvini che, anche se le stessi fonti non confermano che sia in corso un colloquio, lavoreranno da ora in poi sul nome del premier: «La trattativa potrebbe andare avanti a oltranza finchè non si trova il nome» viene riferito. Oltre 40 pagine di documento con una serie di punti, moltissimi, che non erano inizialmente previsti e che sono entrati in occasione della fitta trattativa tra M5s e Lega. Tra questi anche un capitolo sui vaccini. Questo, a quanto risulta, il risultato del lavoro completato al tavolo tra Lega e M5s. Tutti i punti del contratto sarebbero formalmente chiusi e sarebbero solo 6 i punti che devono essere visionati dai leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Non ci sarebbe più la previsione dell’opzione di uscita dall’euro nel contratto di governo tra M5s e Lega appena ultimato al tavolo della trattativa. Lo spiegano fonti del M5s precisando che nel documento ci sarà soltanto un riferimento alla possibilità di revisione di alcuni trattati. Mattarella ha fatto sapere di essere in attesa di consultare il programma definitivo, non la bozza dell'accordo lasciata dalle delegazioni lunedì: «È chiaro che il Presidente non guarda bozze ma testi definiti, frutto della responsabilità dei partiti che concludono accordi di governo».