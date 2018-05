Esplode sigaretta elettronica: muore un uomo

Una sigaretta elettronica acquistata sul web e non a norma è esplosa all’improvviso ha causato la morte di un uomo di 38 anni in Florida. Lo riportano i media locali. Dall’autopsia è emerso come l’esplosione abbia causato una ferita devastante, come quella di un proiettile che perfora il cranio.

Secondo quanto scrive il Tampa Bay, l’episodio risale allo scorso 5 maggio. I vigili del fuoco sono interventi per un incendio in un’abitazione. La polizia ha poi cominciato ad indagare sulle cause del rogo e sulla possibilità che le fiamme fossero state causate dallo scoppio di una sigaretta elettronica. Il corpo della vittima, infatti, era coperto al 45% da ustioni.

Quello della Florida è il primo caso di morte da sigaretta elettronica negli Stati Uniti. Secondo un rapporto della Fema (Federal Emergency Management Agency ), le esplosioni di sigarette elettroniche non sono comuni ma se avvengono possono avere effetti devastanti per le vittime. In particolare le batterie al litio nelle e-cigarette possono trasformare il vaporizzatore in una sorta di «razzo in fiamme» in caso di malfunzionamento.