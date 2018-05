Svaligiata l'abitazione dello chef Bottura mentre moglie e figlio dormivano

Furto, la scorsa notte, nell’abitazione dello chef Massimo Bottura a Modena. Fuori casa il celebre cuoco per impegni di lavoro, nell’immobile - così riporta la stampa locale modenese - si trovavano la moglie e il figlio, entrambi a letto. Sul posto è intervenuta Polizia per i sopralluoghi: l’entità del colpo è ancora da definire.

Stando alle prime ricostruzioni, due uomini sarebbero entrati salendo sul balcone e forzando una finestra della camera da letto per poi impossessarsi di preziosi e oggetti di valore e uscire, dopo avere cercato altri beni nelle casa, dalla porta principale.

Il figlio dello chef avrebbe visto i ladri in azione rimanendo però immobile per evitare reazioni violente. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere della zona.

Non è la prima volta, riporta ancora la stampa locale, che la casa di Bottura finisce nel mirino dei ladri: nel maggio di 4 anni fa era stata svaligiata mentre la famiglia dello chef era a Istanbul per l’inaugurazione di un locale.