Cicloamatore trovato morto in un canale a Bagnolo

Un cicloamatore è stato trovato senza vita in un canale a Pieve Rossa di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia.

Si tratta di un pensionato di 85 anni residente nella stessa località. Sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare il corpo, mentre i carabinieri reggiani stanno cercando di accertare le cause della morte, che dalle prime risultanze investigative parrebbe di natura accidentale. L'anziano sarebbe infatti scivolato e precipitato all’improvviso nel canale pieno d’acqua. Di fianco all’argine è stata trovata la bicicletta con la quale era uscito per fare un giro.