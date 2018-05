Bimba morta in auto: indagato il padre

E' indagato per omicidio colposo il padre di Giorgia, un anno, morta ieri dopo che essere stata dimenticata in auto fuori nel Pisano. Oggi il pm Giancarlo Dominijanni conferirà l'incarico per l'autopsia. Ieri il magistrato ha sentito la madre della piccola per ricostruire le abitudini familiari. Secondo quanto si è appreso, avrebbe riferito che era il marito solitamente ad accompagnare la piccola al nido. Dalla ricostruzione fatta poco dopo le 8 l'uomo è uscito di casa per portare la figlia all'asilo ma una volta davanti al nido avrebbe tirato dritto raggiungendo lo stabilimento dove lavora, distante una dozzina di km. Ha posteggiato intorno alle 8.30. Nel pomeriggio la moglie è andata al nido per prendere la bimba: quando le hanno detto che non era stata portata a scuola ha chiamato il marito che solo allora, intorno alle 16, ha capito. E' corso al parcheggio ma per Giorgia, che ha provato anche a rianimare, non c'era più nulla da fare.