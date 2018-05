Costretta a salire su un'auto e violentata: si cercano quattro uomini

Costretta con la forza a salire in auto e stuprata da più persone sotto un cavalcavia nella zona di Tivoli, vicino Roma. E’ l’incubo vissuto due notti fa da una 43enne che rientrava a casa dopo aver fatto una comparsata in tv. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. Gli agenti del commissariato di Tivoli stanno vagliando le registrazioni delle telecamere lungo il percorso effettuato dalla macchina.

Una di queste potrebbe, infatti, aver ripreso la targa dell’auto lungo il tragitto su via Tiburtina. La polizia ha anche effettuato sopralluoghi sotto il cavalcavia nei pressi di Settecamini, teatro della violenza, alla ricerca di tracce lasciate dal branco. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Tivoli. Si cercano quattro uomini, forse bengalesi secondo quanto raccontato dalla vittima. Intanto la donna potrebbe essere riascoltata nei prossimi giorni, se necessario, per chiarire alcuni passaggi del suo racconto.

La procura di Tivoli procede per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale. Il procuratore Francesco Menditto ha affidato le indagini al pm che si occupa delle violenze di genere. Mentre la vittima, che è stata portata in ospedale e dimessa con 10 giorni di prognosi, in queste ore è assistita anche da psicologi, come previsto da protocollo.



La 43enne due notti fa intorno all’una di notte stava aspettando l’autobus su via Tiburtina di fronte alla fermata metro Rebibbia quando si sarebbe avvicinata una macchina. A bordo due uomini, forse bengalesi, che avrebbero iniziato a scambiare qualche battuta con lei. Poi i due, palesemente ubriachi, sarebbero scesi dalla macchina spingendola con la forza all’interno. Dopo aver percorso la Tiburtina in direzione fuori Roma sono arrivati dalle parti di Settecamini e si sono fermati sotto a un cavalcavia dove ad attenderli ci sarebbero stati altri due connazionali.

«Se non fai quello che vogliamo ti uccidiamo», le avrebbe detto uno minacciandola con un coltello. La donna sarebbe stata violentata da due uomini mentre gli altri la tenevano ferma. Dopo aver chiamato la polizia, è stata soccorsa e portata in ospedale dove è stata dimessa con 10 giorni di prognosi. Sul corpo aveva varie ecchimosi. La 43enne si trova ora in un centro antiviolenza.

Sull'accaduto si è espressa la sindaca di Roma Virginia Raggi via Twitter: «Rabbia e sgomento per la violenza subita da una donna a Guidonia. Le esprimo tutta la mia vicinanza, confidando che i responsabili vengano presto assicurati alla giustizia», ha auspicato.