Juventus, camion dei tifosi urta cavi del tram: 6 feriti, due sono gravi

Un automezzo con a bordo tifosi bianconeri che stava raggiungendo il centro di Torino al seguito del bus scoperto con i giocatori, è rimasto incastrato nei cavi elettrici del tram. L’incidente in corso Grosseto, all’angolo con via Chiesa della Salute. Sei passeggeri sono rimasti feriti: due di loro sono gravi e sono ricoverati all'ospedale San Giovanni Bosco.

I tifosi erano su un camion, allestito con bandiere e drappi bianconeri, degli ultrà di Tradizione: benché non autorizzato, ha tentato di accodarsi al corteo del pullman dei giocatori della Juventus. In corso Grosseto, all’altezza di via Chiesa della Salute, si è incastrato nei cavi del tram, dove in quel momento non passava la corrente elettrica.