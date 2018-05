Traffico illecito di rifiuti metallici, 4 indagati e perquisizioni

Oltre 30 tonnellate sequestrate tra rame e materiale ferroso, più centinaia di batterie esauste e alcuni camion utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Sono i primi numeri dell'operazione in corso con una serie di perquisizioni in centri di recupero rifiuti e siti di stoccaggio da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo carabinieri Forestale di Reggio Emilia, insieme alle stazioni Forestali e ai reparti territoriali dell'Arma Reggiana, su delega della Dda di Bologna (Pm Stefano Orsi e Maria Rita Pantani). Perquisite anche le abitazioni dei quattro indagati e studi di consulenti e commercialisti.

L'indagine 'Hephaestus', dal nome del dio greco protettore dei fabbri e degli artigiani che lavorano i metalli, parte dall'accertamento di anomalie in alcune isole ecologiche che ha portato a scoprire una presunta attività illecita di traffico di rifiuti metallici. Tra i reati contestati, truffa, ricettazione e, appunto, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Intercettazioni, appostamenti, riprese video e controlli alle aziende collegate. Così i carabinieri Forestali di Reggio Emilia hanno smascherato all’interno dell’indagine 'Hephaestus' un presunto traffico illecito di rifiuti attraverso un Centro smistamento creato ad hoc, secondo le accuse, per poter guadagnare anche oltre due milioni di euro l’anno.

Quattro gli indagati, tutti reggiani di età compresa tra i 34 e i 65 anni, ai quali sono stati contestati i reati di truffa, ricettazione e il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Durante gli accertamenti, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna e dalla procura reggiana, sono stati sequestrati circa 30 tonnellate di rame e rifiuti ferrosi, 15mila euro in contanti, 26 chili di rame per un valore di circa 60mila euro, 12 chili di materiale ferroso, circa 200 chili di componenti elettronici, sei cassoni con centinaia di batterie a piombo per auto, 126 contenitori di diversi motori, alternatori, bombole di condizionatori e altri materiali per un totale di circa 250 quintali, cinque mezzi destinati al trasporto illecito e varia documentazione contabile e informatica. Durante le perquisizioni a casa degli indagati (e negli studi di consulenti e commercialisti) sono state sequestrate poi 172 cartucce illegalmente detenute e due fucili con sequestro amministrativo cautelativo. Dall’analisi dei conti correnti è poi emerso un giro di contanti e assegni che arrivava a prelievi bancari giornalieri di 15mila euro.