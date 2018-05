Si fanno selfie durante il furto in una cava: arrestati

Hanno forzato la finestra degli uffici di una cava di estrazione di ghiaia a Pontirolo Nuovo, nella Bassa bergamasca, e si sono pure ripresi con il telefonino, scattandosi alcuni selfie.

Ma il tentativo di furto è stato sventato dai carabinieri di Fara Gera d’Adda, che li hanno arrestati in flagranza di reato: si tratta di due marocchini di 19 e 23 anni, pregiudicati e regolari in Italia. Per infrangere la finestra hanno usato un grosso martello, che è stato sequestrato. I selfie sono poi stati trovati sui loro cellulari, ma l’intera scena è stata anche ripresa dalle telecamere della videosorveglianza della cava.