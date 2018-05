L'autopsia conferma: Filippone ha ucciso anche la moglie

Non una caduta accidentale e non un suicidio: Marina Angrilli sarebbe stata spinta giù dal balcone. Lo confermano - secondo quanto apprende l’Ansa - le prime indiscrezioni trapelate sull'esito dell’autopsia sul corpo della moglie di Fausto Filippone, eseguita all’obitorio di Chieti dal medico legale Cristian D’Ovidio. L’accertamento avrebbe consentito di appurare che, per tipologia di lesioni e di traiettorie, la donna non si sarebbe suicidata. Escluso anche il malore e colluttazioni.

Assume quindi una tinta più fosca il dramma di Francavilla dove domenica scorsa Filippone ha prima lanciato la figlia da un viadotto - la piccola è morta sul colpo - e poi dopo ore di trattativa si è gettato a sua volta e anche lui è morto sul colpo. Rimaneva da appurare se Filippone avesse ucciso anche la moglie. Cosa che da ieri sera è più che probabile.