Allarme bomba in banca vicino San Pietro, evacuata

Allarme bomba in una banca vicino San Pietro a Roma. L’allarme è scattato pochi minuti fa per una telefonata anonima, con voce di donna, che annunciava la presenza dei un ordigno in una filiale di via della Conciliazione all’angolo con via San Pio X. Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri del Comando provinciale di Roma che hanno evacuato la filiale e delimitato la zona in attesa dell’intervento dei cinofili e degli artificieri.