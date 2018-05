Fanno esplodere un ordigno in un ristorante indiano, almeno 15 feriti

E’ di almeno 15 feriti, tra i quali tre gravi, il bilancio dell’esplosione di un ordigno artigianale in un ristorante indiano a Mississauga, Ontario, in Canada.

Lo riferisce la polizia citata dalla Cnn.

L’ordigno sarebbe stato piazzato da due individui a volto coperto che poi si sono dati alla fuga.

La polizia canadese sta dando ala caccia a due sospetti dopo l’esplosione di un ordigno artigianale in un ristorante indiano in Ontario. Lo riferisce la stessa polizia via Twitter facendo appello a possibili testimoni.

I due uomini, immortalati dalle telecamere a circuito chiuso del ristorante, sembrano ventenni, entrambi con il volto coperto.