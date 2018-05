Australia e Olanda accusano: "La Russia ha abbattuto il volo MH17"

L’Australia e l’Olanda hanno formalmente accusato la Russia per l’abbattimento del volo MH17 nel 2014, sui cieli dell’Ucraina. Le vittime furono 298. Lo riferisce la Bbc.

«L'indagine svolta nei Paesi Bassi e il comitato investigativo non includeva la parte russa benchè fosse invece rappresentata la parte ucraina. Naturalmente, non avendo la possibilità di partecipare a pieno titolo alle indagini la Russia non sa in quale misura ci si possa fidare dei risultati di questo lavoro». Lo dice il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov sottolineando che il presidente Vladimir Putin non ha ancora avuto la possibilità di «studiare» il documento conclusivo delle indagini sull'abbattimento del volo MH17.