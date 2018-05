Incidente stradale: scontro auto-scooter, morto un 25enne a Reggio Emilia

Un giovane è morto in un incidente stradale poco dopo le 13 a Rivalta, nella periferia di Reggio Emilia. Il ragazzo, Emanuele Turrini, operaio meccanico di 25 anni residente nel capoluogo, viaggiava a bordo del suo scooter quando nei pressi della Vasca di Corbelli si è scontrato frontalmente contro una Toyota Yaris.

Il 118 ha inviato sul posto ambulanza, automedica ed elicottero del Maggiore di Parma. Ma i soccorsi sono stati vani: il 25enne è praticamente morto sul colpo. Illesa la conducente della macchina coinvolta così come un’altra donna di una seconda vettura appena toccata dall’incidente.

La polizia municipale sta indagando sulla dinamica per accertare eventuali responsabilità, anche se al momento non ci sono indagini da parte della procura che ha già messo a disposizione la salma ai familiari. La strada Statale 63 dov'è avvenuto l’incidente è rimasta bloccata per due ore con code e rallentamenti al traffico durante l’ora di punta del primo pomeriggio.