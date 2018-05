L'amica sviene dopo il rave party, gli amici la lasciano sul treno e scappano: caccia a un gruppo di giovani

La polizia di Empoli (Firenze) sta indagando su un episodio avvenuto nella serata del 21 maggio quando una ventina di giovani, reduci da un rave party a Camigliano di Montalcino (Siena), ha tentato di far salire su un treno una ragazza 28enne nonostante fosse priva di sensi e stesse male anziché chiamare i soccorsi sanitari. La giovane, di Auronzo di Cadore (Belluno), è stata subito portata al pronto soccorso dal 118 dove le sono state trovate tracce di cannabinoidi e anfetamine oltre a un tasso alcolemico di 3,4 grammi per litro. Secondo quanto si apprende, la giovane si sarebbe risvegliata l’indomani mattina rifiutando le cure e fuggendo addirittura dall’ospedale.

La polizia nell’occasione venne chiamata dal capotreno riuscendo solo a bloccare due ventenni, mentre gli altri erano riusciti tutti a fuggire. Al vaglio le loro posizioni, anche rispetto alla circostanza se abbiano dato soccorso o no alla loro conoscente che stava evidentemente male. Nel frattempo, oltre alla segnalazione della giovane come consumatrice di stupefacenti, si stanno pure valutando gli estremi per il reato di interruzione di pubblico servizio in quanto il capotreno ha dovuto interrompere per un certo tempo la corsa del treno a Empoli. Il convoglio era diretto a Firenze.

Riguardo al rave party, manifestazione non autorizzata e organizzata di nascosto nei pressi di Montalcino, vi hanno partecipato oltre 500 persone provenienti da tutta Italia. I carabinieri di Siena hanno denunciato tre dei promotori.