Si buttano da un cavalcavia dell'A24 vicino a Roma: le vittime sono due gemelli

Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull'autostrada Roma-L'Aquila all’altezza del chilometro 12.700 dopo lo svincolo di Tivoli. Lo riferiscono i vigili del fuoco, sul posto con una squadra. Dalle prime informazioni, sembra siano due uomini tra i 50 e i 60 anni ancora da identificare.

Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni avrebbero riferito ai vigili del fuoco di aver notato una vettura ferma su un viadotto dell’autostrada nei pressi di Tivoli mentre i corpi senza vita dei due si trovavano invece una settantina di metri più in basso.

Sul posto sono presenti vigili del fuoco, polizia stradale e poliziotti del commissariato di Tivoli. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. I due uomini non sono stati ancora identificati anche se secondo alcune fonti si tratterebbe di due gemelli di 56 anni.

Sarebbero due fratelli gemelli di 55 anni i due uomini precipitati dal cavalcavia dell’A24 nei pressi dell’uscita di Tivoli, vicino Roma. I due corpi sono stati identificati da pochi minuti. Al momento si ipotizzerebbe il suicidio. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che qualcuno li abbia visti gettarsi nel vuoto. I due fratelli erano residenti a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia stradale.