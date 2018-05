Investita del treno: gamba aputata ad una donna. Indaga la Polfer

Ha subito l’amputazione di una gamba la donna, canadese, che, attorno alle 13, è stata investita da un treno nella stazione di Piacenza. Trasportata d’urgenza dal 118 all’ospedale, è stata subito sottoposta a un delicato intervento alla gamba che era stata amputata, dal ginocchio in giù, dalla ruota del convoglio, il Freccia Bianca Bari-Milano. L’infortunio ha provocato anche un grave stato di choc generale e la donna si trova ancora in prognosi riservata.

Nel frattempo proseguono le indagini della Polfer per ricostruire la dinamica. Al vaglio della polizia vi è infatti un’altra ipotesi: la donna sarebbe finita con la gamba sotto le ruote nel tentativo di risalire sul treno in corsa, dopo essere scesa alla fermata piacentina, forse per prendere qualcosa da mangiare, approfittando della breve sosta, ai distributori automatici lungo la banchina.