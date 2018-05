Addio a Carlo Castagna: aveva perdonato Rosa e Olindo

Aveva perso la sua forza, saldamente poggiata sulla fede, in una sola occasione Carlo Castagna, morto all’ospedale di Como a 75 anni la notte scorsa: era il 27 marzo del 2008 quando nell’aula della Corte d’assise di Como, aveva affrontato a muso duro Olindo Romano, che con la moglie Rosa Bazzi fu poi condannato all’ergastolo per la strage di Erba.

In una pausa dell’udienza, Carlo, che nell’eccidio dell’11 dicembre del 2006 perse la moglie, la figlia e il nipotino di poco più di due anni, aveva guardato Olindo in gabbia e l’ex netturbino l’aveva insultato. «Assassini, 50 anni, dovete prenderli e passarli separati», aveva risposto Castagna, adirato. Poi però si era pentito di quello sfogo, fedele ad una linea che, col tempo, lo aveva portato a perdonare gli assassini della moglie Paola Galli, della figlia Raffaella e del nipotino Youssef, uccisi a sprangate e a coltellate. Con loro morì anche la loro vicina di casa, Valeria Cherubini, che era intervenuta con il marito Mario Frigerio, sopravvissuto al massacro nonostante una profonda ferita alla gola e deceduto solo qualche anno fa, perchè nell’appartamento di Raffaella era scoppiato un incendio.

Quell'appartamento Castagna e la famiglia avevano poi deciso di donarlo alla Caritas.

Pietro e Giuseppe Castagna, i figli dell’imprenditore, lo hanno voluto ricordare sui social. «Ne abbiamo passate tante insieme, ma tu eri per noi sempre una guida, un esempio da seguire e ammirare, e pur sapendo che adesso sarai felice perchè hai ritrovato la tua Polly, Raffaella e il piccolo Fefè. A noi lasci una voragine immensa e ci mancherai infinitamente. Riposa in pace, papà».

Tra le «tante cose passate insieme», oltre all’atroce dolore per l’assassinio di tre famigliari, difficile non pensare all’atteggiamento ondivago del marito di Raffaella, il tunisino Azouz Marzouk, che dopo la condanna dei coniugi Romano in primo grado, in alcune interviste aveva espresso dubbi sulla colpevolezza di Olindo e Rosa e la tesi, proposta da qualche trasmissione innocentista, della pista familiare che aveva portato i Castagna a una presa di posizione netta.

«Non credo e non riuscirò mai a credere che esista una qualsiasi persona che a vario titolo abbia seguito questa vicenda realmente convinta dell’innocenza di Olindo e Rosa», aveva scritto alla stampa.

Anche se Carlo Castagna non aveva dubbi sulla colpevolezza dei coniugi, si era detto disposto a incontrarli. «Anche un misero come me - aveva detto - è riuscito a trovare la via dell’amore e a uscire dal massimo del dolore. Nella fede ho trovato il crick, il pilastro su cui appoggiarmi per trovare sostegno». Perdonando, aveva spiegato, «non ho fatto nulla di straordinario: ho messo in atto la legge del perdono, era doveroso farlo». E aveva aggiunto: «Bisogna pregare perché anche le persone che mi hanno colpito un patrimonio affettivo insostituibile trovino la strada del pentimento».