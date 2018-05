Il consiglio comunale revoca la cittadinanza a Mussolini

Il Consiglio comunale di Mantova ha definitivamente revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini concessa il 21 maggio 1924. Non era stata sufficiente la mozione del centrosinistra votata a maggioranza il 12 febbraio scorso: il segretario generale l’ha ritenuta, infatti, solo un atto di indirizzo a cui doveva seguire una delibera del Consiglio comunale, lo stesso organo che nel 1924 aveva concesso la cittadinanza. A favore si è espresso il centrosinistra, con tre consiglieri che non hanno votato e un assente. Tra i critici del provvedimento il presidente del Consiglio comunale Massimo Allegretti (Pd), che si è allontanato dall’aula al momento del voto: «La revoca della cittadinanza al Duce - ha detto - è una decisione insensata, un gesto da italietta che aprirà la breccia ad un relativismo che metterà in dubbio tutta la storia del Paese».