Notte di paura per De Mita e moglie: rapinati e minacciati. Furto anche in casa di Sala

Notte di terrore per l’ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, e sua moglie, Anna Maria, vittime di una rapina all’interno della loro villa di Nusco (Avellino). In quattro, che secondo gli investigatori potrebbero essere originari dell’Est europeo, sono stati sorpresi dalla signora De Mita in camera da letto intorno alle 3.30. Indossavano guanti e avevano il volto coperto, ma - secondo quanto riferito - non erano armati. Hanno quindi intimato a De Mita di aprire la cassaforte dalla quale hanno portato via monili, collane e preziosi. I coniugi De Mita - secondo quanto riferito dagli investigatori - non hanno subito violenza. Nella villa all’ingresso del centro dell’Alta Irpinia, di cui De Mita è sindaco, sono arrivati i carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Montella (Avellino) e del Reparto Operativo del Comando provinciale di Avellino.

Furto in casa del sindaco Sala durante il weekend a Milano

Furto a casa del sindaco Giuseppe Sala lo scorso fine settimana a Milano. Un colpo che sarebbe stato eseguito in modo poco sofisticato, presumibilmente con un grosso piede di porco, forse nemmeno con la contezza di trovarsi a casa del primo cittadino. Lo riportano oggi alcuni quotidiani.

E’ questa l’ipotesi che segue la Polizia di Stato, che ha svolto i sopralluoghi nell’abitazione, in zona Brera, insieme alla Polizia Scientifica e sta adesso cercando di trovare immagini utili alle indagini dalle telecamere del circondario. A essere trafugati sarebbero stati un orologio di marca antico, alcuni altri ori, e degli oggetti personali. Lasciati lì il pc e i documenti.

Non è la prima volta che avvengono furti nel palazzo dove abita il sindaco. Sala si era recato nella sua casa al mare, in Liguria, per il weekend, rientrando domenica sera, ed è quindi probabile che il furto sia avvenuto sabato sera.