"I mercati insegneranno agli italiani a votare". Bufera sul commissario Ue, poi rientrata

«Lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti». E' quello che «spera» il commissario al Bilancio europeo Guenther Oettinger, secondo un tweet di Bernd Thomas Riegert, che anticipa sul social network i contenuti di un’intervista per Deutsche Welle, che sarà diffusa stasera. Il tweet sarebbe la versione corretta di un precedente post comparso nel social network, nel quale Oettinger veniva citato in modo diverso: «i mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giusta». Questa versione dell’intervista, poi rieditata dallo stesso giornalista, non è stata confermata dalla Dw all’ANSA. Il post ritirato come erroneo aveva però già suscitato molte reazioni.

Le reazioni

A Bruxelles sono senza vergogna. Il commissario europeo al bilancio, il tedesco Oettinger, dichiara 'i mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giustà. Se non è una minaccia questa...Io non ho paura #prima gliitaliani». Così Matteo Salvini attacca su twitter il commissario Ue. «Se è vera è una dichiarazione offensiva, irricevibile, stupida. 'I mercati insegneranno agli italiani come votarè. Dichiarazione choc del commissario Ue al Bilancio Oettinger». Lo scrive su Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini. «Nessuno può dire agli italiani come votare. Meno che mai i mercati. Ci vuole rispetto per l’Italia». Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina commenta su Twitter le parole del commissario Ue Gunther Oettinger. «Ricordo al commissario Ue Oettinger l'articolo 1 della nostra Costituzione secondo cui la sovranità appartiene al popolo e non alla Commissione Ue, che non può decidere come devono votare gli italiani: questi si chiamano ricatti». Così Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, commenta le parole del commissario Ue. «Le parole del Commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger - 'i mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giustò - sono assurde e inaccettabili. I nostri cittadini sono in grado di decidere autonomamente come scegliere i propri rappresentanti, senza bisogno di suggerimenti. Le affermazioni del Commissario Ue rischiano di alimentare ulteriormente l’anti-europeismo. Non ne avevamo proprio bisogno». Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Chiediamo al Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker di smentire immediatamente il Commissario Oettinger. Le sue parole sono di una gravità inaudita e sono la prova delle evidenti manipolazioni che la democrazia italiana ha subito negli ultimi giorni». Così in una nota la capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo Laura Agea. «Juncker deve intervenire e difendere la volontà popolare, la democrazia e il voto libero di tutti i cittadini europei. Non deve essere un Commissario tedesco a dire come gli italiani devono votare, nè qualche speculatore finanziario. Oettinger ha gettato la maschera e deve dimettersi!», ha proseguito l’europarlamentare M5S.

Agea si chiede poi se «gli europarlamentari del Pd e Forza Italia, per caso, condividono le parole di Oettinger. Il loro silenzio è imbarazzante e dimostra quanto poco sia a cuore l'Italia a questi due partiti». l mio appello a tutte le istituzioni europee: per favore rispettate gli elettori: siamo qui per servirli, non per far loro lezioni». Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk in un tweet sull'Italia in cui menziona l’intervista del commissario Oettinger al tedesco.«Lo sdegno trasversale suscitato dall’inaccettabile intrusione del Commissario europeo al Bilancio Gunther Oettinger dimostra che, al di là delle divisioni, l’Italia è ancora capace di parlare con una sola voce per tutelare e difendere la propria autonomia e sovranità nazionale. Ci aspettiamo le scuse o le dimissioni. Attacchi scomposti come quello venuto oggi sono un autogol per l’Unione e dimostrano ancora una volta che c'è bisogno di istituzioni forti, legittimate, capaci di tutelare gli interessi dell’Italia e degli italiani in Patria, dentro l’Unione europea e nella comunità internazionale». Così la vicepresidente della Camera Mara Carfagna (Fi). «Chiediamo al presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker le dimissioni del commissario al bilancio Gunther Oettinger. Lo chiediamo per due ragioni: primo, perchè non si possono invocare i mercati per dare lezioni politiche a un Paese. Secondo, perchè con queste dichiarazioni non fa che danneggiare l’Italia. Un commissario che si occupa di bilancio dovrebbe sapere quanto è facile e pericoloso influenzare i mercati». Lo ha dichiarato la capodelegazione degli eurodeputati Pd, Patrizia Toia.

«Di fronte all’ottusità delle parole di Oettinger penso che le provocazioni di Salvini e Di Maio per far salire lo spread e quelle dei conservatori tedeschi siano un copione già scritto che serve a tutte e due le parti a guadagnare consensi. A perderci però sono gli italiani», conclude la nota. Il Presidente Juncker faccia tacere il Commissario Oettinger e gli altri Commissari che regolarmente intervengono a sproposito nel dibattito politico italiano causando danni all’Unione Europea e a chi in Italia è impegnato a difendere la nostra appartenenza all’Europa. Queste intrusioni sono intollerabili. Oettinger si scusi con i cittadini italiani o si dimetta.» Lo dichiara il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. «Le minacce di Oettinger non ci fanno paura: gli italiani insegneranno ai tecnocrati di Bruxelles e ai signori dello spread che cosa è la democrazia. L’Italia è una nazione sovrana: i ricatti dei cravattari non ci spaventano e spazzeremo via chi ci vorrebbe in ginocchio». Lo afferma il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Cari Oettinger e fascistelli vari, gli italiani hanno imparato sulla loro pelle cosa sia giusto votare quando hanno scelto di mandare a casa coloro i quali li avevano resi poveri. Ora abbiamo alzato la testa e non ci lasceremo schiacciare certo da quattro ricchi burocrati. Più ci proverete, più saremo forti. Per aspera ad astra». Lo scrive il deputato M5s Manlio Di Stefano in un Post su Fb.

Bufera rientrata

«Nel mio primo tweet ho sbagliato la citazione. Per questo l’ho cancellato. Intendevo dare un veloce reazione e una sintesi dell’intervista. Mi scuso per la confusione e per l’errore. Per favore traducete la citazione qui». E’ quello che scrive il giornalista della Deutsche Welle, Bernd Thomas Riegert, su Twitter, scusandosi per aver divulgato una citazione sbagliata del commissario europeo al Bilancio Gunther Oettinger, che ha provocato molte reazioni indignate in Italia. «La mia preoccupazione e la mia attesa è che lo sviluppo dei mercati in Italia, dei bond e dell’economia diventi così radicale che potrebbe diventare questo un segnale agli elettori a non votare per i populisti di destra e di sinistra». E’ quello che ha detto il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, in un’intervista alla Deutsche Welle, che sarà diffusa stasera, secondo le anticipazioni avute dall’ANSA. E questo è il passaggio corretto di un colloquio anticipato inizialmente con un tweet sbagliato dal corrispondente dell’emittente, che se ne è scusata. «Abbiamo fiducia nel presidente italiano, e nel fatto che indicherà a possibili partner di una coalizione di governo i diritti e i doveri che hanno in quanto membri dell’Unione europea e dell’eurozona», aggiunge.