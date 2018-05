Nuovo autovelox in tangenziale: 1.757 multe in 10 giorni

Sono ben 1.757 gli automobilisti multati dal nuovo autuovelox collocato sulla tangenziale Carducci a Modena, negli ultimi dieci giorni. A riferirlo è il Comune della città emiliana. Mediamente, dunque, oltre 175 al giorno, nonostante l’apparecchio sia segnalato da tre coppie di lampeggianti. Il limite in quel tratto della tangenziale modenese è di 70 chilometri.

In 11, tutti automobilisti, hanno spinto l’acceleratore oltre i 115 chilometri orari. Domenica 27 maggio, in pieno giorno, un’automobile è addirittura passata davanti al misuratore elettronico di velocità a 131 chilometri orari, superando così il limite previsto in autostrada.