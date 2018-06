Conte accetta l'incarico. Oggii alle 16 il giuramento La lista dei ministri

Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto questa sera l’incarico a formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato l’incarico e ha presentato al capo dello Stato la lista dei ministri. Il giuramento del nuovo governo avverrà al Quirinale, alle 16.

Carlo Cottarelli in precedenza aveva rimesso il suo mandato da premier incaricato: «Ho rimesso al presidente il mandato conferito, è stato per me un grande onore essere al servizio del paese anche se per qualche giorno».

Giuseppe Conte è stato quindi convocato al Quirinale per le 21 dopo che era arrivata la svolta dal vertice tra Lega e M5S a 88 giorni dal voto. Al vertice Salvini-Di Maio si è aggiunto alla Camera il professore pugliese tornato a Roma di corsa da Firenze. "Ultime ore di lavoro", dice alla fine il leader della Lega. Giovanni Tria, professore di economia politica a Tor Vergata, andrebbe all’Economia al posto di Paolo Savona, che sarebbe fatto ripiegare sugli Affari Europei; Enzo Moavero-Milanesi alla Farnesina. Fuori Fdi, ma la Meloni annuncia una possibile astensione. Intanto, Carlo Cottarelli, presidente del Consiglio incaricato tre giorni fa, è stato al Quirinale per un colloquio informale con Mattarella. Potrebbe rinunciare all’incarico, aprendo la strada al nuovo esecutivo che giurerebbe già domani.