Cottarelli rimette il mandato. Conte convocato alle 21 al Quirinale

Carlo Cottarelli ha rimesso il suo mandato da premier incaricato: «Ho rimesso al presidente il mandato conferito, è stato per me un grande onore essere al servizio del paese anche se per qualche giorno».

Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 21.

Dunque è arrivata la svolta dal vertice tra Lega e M5S a 88 giorni dal voto. Alvertice Salvini-Di Maio si è aggiunto alla Camera il professore pugliese tornato a Roma di corsa da Firenze. "Ultime ore di lavoro", dice alla fine il leader della Lega. Giovanni Tria, professore di economia politica a Tor Vergata, andrebbe all’Economia al posto di Paolo Savona, che sarebbe fatto ripiegare sugli Affari Europei; Enzo Moavero-Milanesi alla Farnesina. Fuori Fdi, ma la Meloni annuncia una possibile astensione. Intanto, Carlo Cottarelli, presidente del Consiglio incaricato tre giorni fa, è stato al Quirinale per un colloquio informale con Mattarella. Potrebbe rinunciare all’incarico, aprendo la strada al nuovo esecutivo che giurerebbe già domani.