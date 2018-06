E' morto il fisico Gian Carlo Ghirardi: lavorò anche all'Università di Parma

Il fisico Gian Carlo Ghirardi, 83 anni, che ha dato importanti contributi alla meccanica quantistica, è morto questa mattina, presumibilmente per un malore, a Grado (Gorizia), mentre stava passeggiando sulla spiaggia nella zona degli stabilimenti balneari della Git. Nonostante i soccorsi tempestivi, chiamati da alcuni bagnanti, l'anziano è morto senza poter essere trasferito in ospedale.

La Procura di Gorizia, escluse responsabilità di terzi, ha acconsentito alla rimozione della salma.

Ghirardi, già presidente del Consorzio per la Fisica e professore ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici dell’Università di Trieste, ha firmato oltre 200 pubblicazioni scientifiche su riviste scientifiche internazionali. Ha cominciato a lavorare al Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari (Cnrn) a Ispra, poi nella sezione dell’Istituto Nazionale di Fisica NUcleare (Infn) di Milano, nell’Università di Parma e in quella di di Trieste. Nel 1976 era diventato professore ordinario ed è stato per molti anni capo del programma associati del Centro internazionale di Fisica Teorica «Abdus Salam» di Trieste.

Nel 1986 ha elaborato, assieme ai colleghi Alberto Rimini e Tullio Weber, una teoria della «GRW», dalle iniziali dei loro cognomi, sull'utilizzo della meccanica quantistica non solo a livello microscopico, ma anche a quello macroscopico.

Nel 2014 ha ricevuto il Sigillo d’argento della Provincia di Trieste «per l’attività di ricerca e d’insegnamento, per l'impegno profuso per la promozione e lo sviluppo della fisica a Trieste e per l’intensa e proficua attività divulgativa, come autore di testi e pubblicazioni scientifiche di livello internazionale».