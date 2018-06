Pedofilia, il Papa "commissaria" la diocesi di Adelaide

Papa Francesco ha nominato Amministratore Apostolico «Sede Plena" dell’arcidiocesi di Adelaide in Australia mons. Gregory O'Kelly.

Nei giorni scorsi il vescovo di Adelaide, in Australia, mons. Philip Wilson, era stato condannato per aver coperto casi di pedofilia, e aveva deciso di autosospendersi temporaneamente, non dimettersi, dai suoi compiti di arcivescovo.