Brexit, possibile "scenario da apocalisse": mancheranno cibo e medicine

Londra si prepara al peggio nel caso in cui il 29 marzo prossimo il Regno Unito dovesse uscire dall’Ue senza un accordo. Secondo uno «scenario da Apocalisse" messo a punto da alti funzionari del governo per il ministro per la Brexit David Davis - riporta il Sunday Times - entro due settimane da quella data nel Paese ci sarà una carenza di medicine, di carburante e di cibo. E il governo ha già cominciato a lavorare a piani di emergenza che prevedono un collasso del porto di Dover già dal «primo giorno».

Coldiretti, a rischio 3,3 mld di made in Italy

La stima è calcolata sulla base di un mancato accordo

Potrebbero andare in fumo 3,3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy realizzati nel 2017 in Gran Bretagna in caso di Brexit non proprio positiva in assenza di accordo il 29 marzo prossimo. A rilevarlo è Coldiretti in un’analisi di mercato. Una «eventualità drammatica per i sudditi della Regina, ma anche - sostiene l’organizzazione agricola - per le imprese italiane particolarmente attive su un mercato molto importante per il cibo e le bevande nostrane». La voce più importante della tavola nelle esportazioni tricolori - si spiega in una nota - è infatti rappresentata dal vino, con un valore di 810 milioni di euro di esportazioni nel 2017 e in particolare dal Prosecco. Al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti c'è la pasta, ma rilevante è anche il ruolo dell’ortofrutta, dei formaggi e dell’olio d’oliva. «A preoccupare - dice Coldiretti - è soprattutto il rischio che con l’uscita dall’Unione europea si affermi in Gran Bretagna una legislazione sfavorevole all’esportazioni agroalimentari italiane come l’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gran parte dei supermercati inglesi e che boccia ingiustamente quasi l’85% del Made in Italy a denominazione di origine (Dop)».