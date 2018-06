E’ finito senza gravi conseguenze il raptus di un uomo nel pomeriggio in provincia di Piacenza, che ha richiesto una lunga trattativa tra i carabinieri e l'individuo che si era asserragliato nella sua abitazione, armato di accetta. All’improvviso, anche a detta dei vicini, ha avuto un momento di follia e in preda al delirio si è asserragliato nel suo appartamento.

I carabinieri e la polizia municipale hanno iniziato una trattativa per convincerlo ad arrendersi. Alla fine, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione e lo hanno disarmato e immobilizzato. Il 118 lo ha trasportato in ospedale per essere sottoposto a un tso.