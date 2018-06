Malori tra i bimbi di Pescara: i casi salgono a oltre 180. Individuato il batterio colpevole

E' stato individuato il germe responsabile della tossinfezione alimentare che ha interessato oltre 180 persone di cui almeno 126 bambini delle scuole dell’infanzia e elementari di Pescara: si tratta, secondo le prime informazioni, del batterio Campylobacter, tra le malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al mondo e che da 10 anni ha registrato un incremento. Esclusa, quindi - si è appreso - l’ ipotesi salmonella. La trasmissione nell’uomo, generalmente, è dovuta a derrate alimentari contaminate e, in particolare, carne.

Il batterio è stato individuato con le analisi di laboratorio eseguite sui campioni prelevati sui primi bambini arrivati in ospedale venerdì scorso. Stamani riunione operativa alla Asl per fare il punto della situazione. La terapia eseguita sui bimbi è efficace contro il tipo di batterio individuato.

E' intanto salito da 130 a 180 il numero delle persone - principalmente bambini - finite in ospedale, a partire da venerdì, con i sintomi di una gastroenterite. Circa 150 sono arrivate al pronto soccorso di Pescara; 23 i bambini al momento ricoverati nel reparto di Pediatria. Ventitrè le persone che si sono recate all’ospedale di Chieti (4 i bimbi ancora ricoverati) e una decina in quello di Atri, in provincia di Teramo. Tutti i casi sono stati sottoposti a terapia reidratativa e antibiotica. Anche per coloro che hanno scelto strutture sanitarie diverse dall’ospedale di Pescara è stato seguito il protocollo terapeutico stilato dall’azienda sanitaria del capoluogo adriatico, che ha gestito l’emergenza.

«Se siamo incerti sulle cause, siamo invece certi di quello che accadrà se verrà accertato che c'è stata omissione da parte della società che gestisce il servizio mensa nelle scuole del Comune di Pescara, o da parte di qualsiasi altro soggetto, che non potrà più lavorare nel nostro Comune». Lo afferma il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, a proposito della vicenda dei bimbi finiti in ospedale in seguito a malori con sintomi da tossinfezione alimentare, definendosi «molto adirato per quello che è successo» ed annunciando che il servizio mensa resta sospeso.

«Fino ad oggi i risultati delle analisi svolte dalla Asl non hanno ancora chiarito esaustivamente da cosa dipenda cosa è accaduto e quindi il servizio mensa resta sospeso», dice Alessandrini. Il primo cittadino afferma che, se verranno accertate eventuali omissioni, chi gestisce il servizio non potrà più lavorare col Comune perchè «è un atto dovuto per quei bambini e per le loro famiglie, a cui sono vicino e assicuro ogni tipo di sostegno e giusto atto consequenziale».

«Ringrazio la Asl - aggiunge il sindaco di Pescara - per come si è subito attivata per curare i nostri bambini, dal direttore generale, ai primari, ai medici e a tutto il personale dei reparti interessati. Dal primo minuto abbiamo richiesto l’intervento dei Nas e stiamo assicurando la massima disponibilità e collaborazione ad Asl e Procura, che stanno compiendo le verifiche. A breve - conclude - conosceremo le cause di questa triste situazione e non esiteremo un attivo ad agire di conseguenza e molto duramente