«Entro l’estate 25-30 tratte autostradale saranno servite dal nuovo sistema che sostituirà i tutor. Insieme ad Autostrade per l’Italia individueremo quelle tratte che sono interessate dall’esodo». Lo afferma il prefetto, Roberto Sgalla, parlando con i giornalisti a margine della presentazione delle attività della Fondazione Ania. «Mi auguro in ogni caso che la lezione che hanno imparato gli automobilisti di guidare nel rispetto dei limiti di velocità possa restare», dice Sgalla ricordando che il tutor ha consentito di «dimezzare le morti in autostrada».