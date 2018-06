E’ morto Pierre Carniti. Figura di spicco del sindacato in Italia, fu segretario generale della Cisl dal 1979 al 1985, ex parlamentare europeo per due mandati e senatore del Psi. Era nato il 25 settembre del 1936. L’Aula del Senato, appresa la luttuosa notizia, ha osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex leader della Cisl. Nel 1992 l'Università degli Studi di Parma gli conferì la laurea ad honorem insieme al patron della Parmalat Calisto Tanzi.