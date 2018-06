Boccone di traverso, muore l'ex Udinese Martelossi

L’ex calciatore degli anni '70 Nicola Martelossi, 68 anni, è morto ieri sera soffocato da un boccone di traverso mentre stava cenando in una trattoria, a Corno di Rosazzo (Udine).

La tragedia - riportano i siti dei quotidiani locali - è avvenuta ieri sera intorno alle ore 23.00. Martelossi, nato a San Giovanni al Natisone (Udine), era in pensione da bancario, lavoro che aveva intrapreso dopo la carriera di calciatore.

Schierato come ala destra, militò negli anni Settanta nel Bologna, quindi nel Perugia e nell’Udinese, dove concluse la carriera nel 1974.