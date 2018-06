Una albanese di 20 anni è morta all’ospedale di Moncalieri, dove era stata ricoverata sabato notte. A dare l’allarme, sulla tangenziale Sud di Torino tra Stupinigi e La Loggia, era stato un automobilista: «Qualcuno ha lanciato una persona fuori dall’auto ed è scappato. Aiuto, non so cosa fare». Sul posto intervengono la polizia stradale e il 118, ma il trasporto in ospedale si rivela inutile. Del caso, riferisce La Stampa sulle pagine locali, si occupa la Questura di Torino. Dai primi accertamenti sembra che la vittima fosse una prostituta.