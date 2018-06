Travolto al semaforo dopo un inseguimento in auto tra rom: morto un 29enne

E’ stato dichiarato morto Duccio Dini, il 29enne investito ieri da una delle auto coinvolte in un inseguimento in via Canova a Firenze. L’uomo era stato portato al pronto soccorso di Careggi in condizioni disperate per le gravi ferite riportate, e ricoverato in terapia intensiva. Intorno alle 12 erano iniziate le procedure per l’accertamento di morte. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi. Secondo quanto appreso, all’espianto parteciperà anche un medico legale incaricato dalla procura di Firenze. L'inseguimento tra tre auto sarebbe seguita a una lite tra alcuni nomadi che abitano nel campo rom del Poderaccio. Fermo in sella al suo scooter al semaforo rosso di Via Canova-angolo Via Martini, Dini è stato preso in pieno da una delle tre auto.



Gli indagati sono accusati di omicidio volontario

Sono indagati per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale i tre uomini, due dei quali arrestati, che hanno fatto scattare l’inseguimento in auto avvenuto ieri in via Canova a Firenze, nel quale è rimasto coinvolto il 29enne Duccio Dini, morto questa sera all’ospedale di Careggi per le ferite riportate. Cadute invece le accuse sollevate inizialmente anche verso il 43enne inseguito, familiare degli indagati, che adesso viene considerato dagli investigatori come un semplice testimone del fatto.

Secondo la valutazione degli inquirenti, i tre, inseguendo l'auto del loro familiare nel corso di una spedizione punitiva, hanno accettato consapevolmente la possibilità di uccidere qualcuno, eventualità poi verificatasi. Gli indagati dovranno rispondere anche dell’accusa di lesioni personali gravi verso il loro familiare, ricoverato in rianimazione, con una prognosi di 30 giorni, per un trauma cranico con ferite lacero contuse.

Corteo: "Chiudere il campo nomadi"

Bandiere tricolori, fiori bianchi e tanti applausi per Duccio, il ragazzo travolto durante un inseguimento tra due auto guidati da residenti in un campo nomadi ieri alla periferia di Firenze. Il corteo in omaggio organizzato da Fratelli d’Italia si sta svolgendo nei pressi del luogo dove è avvenuta la tragedia: vi prendono parte oltre 350 persone in larga parte i manifestanti sono ancora ignari della notizia, da poco diramata, della certificata morte del giovane.

«Forza Duccio, forza Duccio», scandiscono mentre camminando lungo via Canova si avvicinano al luogo dove ieri il 29enne è stato colpito. «Bisogna chiudere il campo rom, siamo stufi, il quartiere non ha più pazienza» dice qualcun’altro. «Rossi e Nardella dove sono?», aggiunge un altro manifestante.

All’iniziativa sono presenti il parlamentare di FdI Giovanni Donzelli, il consigliere comunale Francesco Torselli, il consigliere regionale della Lega Jacopo Alberti ed altri rappresentanti di centrodestra.