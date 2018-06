Aquarius, "Il porto sicuro è Valencia". Ci vorranno quattro giorni di navigazione

«#Aquarius ha ricevuto conferma: il porto sicuro è #Valencia. I rifornimenti sono a bordo». Lo comunica in un tweet Sos Mediterranee. «I team sono sollevati che si inizi a trovare una soluzione sebbene il risultato sia il prolungamento del tempo in mare non necessario per i naufraghi e una riduzione dei mezzi di soccorso», si legge nel tweet.

Il trasferimento di nave Aquarius a Valencia sarà assicurato «nelle condizioni di massima sicurezza possibile per le persone presenti a bordo». Lo afferma la Guardia Costiera italiana sottolineando che «parte dei migranti" ora su Aquarius verranno trasferiti su nave Dattilo della Guardia Costiera e una nave della Marina Militare sulle quali saranno presenti medici dell’ordine di Malta e personale dell’Unicef per il supporto ai minori. Il tempo di navigazione per Valencia «è stimato in 4 giorni».

Quattro donne incinte che si trovavano sulla nave Diciotti della Guardia costiera sono state invece portate ieri a Lampedusa, insieme a un minorenne che accusava convulsioni. Ricoverati nel polialbulatorio dell’isola, le donne, provate e disidratate, dopo circa tre ore sono state condotte in elisoccorso al Civico di Palermo e in altri ospedali, mentre il ragazzo, anche lui disidratato, dopo le cure è stato portato nell’hotspot dell’isola.