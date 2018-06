Minaccia di uccidere il figlio della ex legale: arrestato

Un ex medico dell’Asl1 imperiese, Nadhir Garibizzo, 59 anni, uscito 8 mesi fa dal carcere, dove era detenuto, dopo una condanna a 12 anni per omicidio e occultamento di cadavere dell’amante Ornella Marcenaro, è stato arrestato per tentato omicidio di un bambino di 8 anni, figlio di una avvocatessa imperiese che lo aveva difeso in passato e poi aveva rinunciato al mandato.

L’uomo puntava un coltello alla schiena del bimbo. E’ stato disarmato dal marito dell’avvocato.