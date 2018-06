E' morta Luciana Alpi, la mamma di Ilaria. Il suo grande legame con Parma e Compiano

E' morta a Roma Luciana Alpi, la mamma di Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia, insieme al collega Miran Hrovatin. Aveva 85 anni e da alcuni giorni era ricoverata in ospedale. Da 24 anni cercava la verità sull'omicidio della figlia. Frequenti le sue visite a Compiano, paese d'origine del marito e dove una piazza è dedicata a Ilaria, e a Parma, dove alla biblioteca intitolata alla giornalista uccisa si sono svolte tante iniziative a cui la famiglia ha voluto essere presente.

Intanto entro pochi giorni il gip di Roma deciderà se sulla vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin debba calare definitivamente il sipario o, di contro, esistano ancora spazi per nuove indagini a 24 anni dalla tragedia. Secondo la procura le verifiche sui fatti avvenuti a Mogadiscio del 20 marzo del 1994 sono arrivati ad un binario morto tanto che oggi il pm Elisabetta Ceniccola ha ribadito la richiesta di archiviazione. Per gli inquirenti le intercettazioni giunte da Firenze nell’aprile scorso sono sostanzialmente irrilevanti e non rappresentano uno spunto solido per avviare nuovi accertamenti.

Le conversazioni trasmesse a piazzale Clodio risalgono al 2012. Due cittadini somali residenti in Italia parlano del caso Alpi e affermano: «l'hanno uccisa gli italiani». Si tratta di intercettazioni presenti nelle carte di una inchiesta congiunta delle procure di Firenze e Catania che sette anni fa portò all’arresto di 55 persone, tutte somale, accusati di traffico di esseri umani.

Le parole intercettate erano state trasmesse alla magistratura romana solo pochi giorni prima della udienza sulla richiesta di archiviazione che è stata sollecitata nel luglio dello scorso anno. Nel dialogo i due cittadini somali fanno anche riferimento a dei soldi arrivati dal Paese africano e destinati all’avvocato difensore di Hashi Omar Hassan, il giovane arrestato e condannato ingiustamente per l’omicidio della giornalista del Tg3. «Che cosa è successo a questo uomo che è in carcere?», chiede uno dei due interlocutori. «Ti ricordi la giornalista che avevano ucciso al paese e si chiamava Ilaria Alpi? - gli viene risposto -. Lui è il ragazzo che hanno detto che l’ha uccisa ed è ancora dentro il carcere, se anche sanno chi l’ha uccisa, l’hanno uccisa gli italiani stessi, poi lui lo hanno portato qui per testimoniare ed invece hanno condannato lui».

Contro l’archiviazione si sono schierati i rappresentanti dei giornalisti italiani che hanno organizzato un sit in davanti al tribunale di Roma. Una manifestazione per chiedere che non venga abbandonata la ricerca della verità a cui ha partecipato la Federazione nazionale della Stampa italiana sono presenti il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, l’Usigrai, il Cdr del Tg3, l’Ordine dei giornalisti del Lazio e l’ Associazione Stampa Romana, Articolo 21, Rete NoBavaglio, Libera, Libera Informazione, Legambiente, Associazione Amici di Roberto Morrione, Amnesty International Italia.