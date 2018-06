Migranti, Macron non si scusa: Conte rinvia il vertice

Roma chiede le scuse a Parigi dopo l’attacco di ieri sulla gestione del caso Aquarius ma Macron ribadisce: 'non posso dare ragione a chi provoca, a chi caccia una nave davanti alle costè; ma invita a collaborare e non farsi prendere dall’ emozione. Conte orientato a rinviare il vertice di venerdì. Il ministro dell’Economia Tria ha annullato l’incontro con l'omologo francese. Salvini, che parla di 'guerra istericà, ricostruisce in Senato la vicenda, cita il Vangelo e dice: 'Il Paese è con mè. Tra le reazioni internazionali, quella della Germania: 'L'Italia non può essere lasciata da sola, è importante partner nella ricerca di una soluzione europeà, ha detto il portavoce della cancelliera Merkel. Avramopoulos: bene Italia e Spagna su Aquarius.