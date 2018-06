Nella notte Macron telefona a Conte: "L'Europa sia più solidale con l'Italia". Confermato l'incontro di domani

Lunga e cordiale telefonata nella notte tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. A chiamare è stato il presidente francese.



Il Presidente francese Emmanuel Macron, nel corso della telefonata notturna con il premier Giuseppe Conte, «ha sottolineato di non aver pronunciato alcuna espressione volta ad offendere l’Italia e il popolo italiano. Il Presidente della Repubblica ha ricordato di aver sempre difeso la necessità di una solidarietà europea accresciuta nei confronti dell’Italia». E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del colloquio con il premier Giuseppe Conte, ha detto di «aver sempre difeso la necessità di una maggiore solidarietà europea con il popolo italiano": lo si legge in una nota dell’Eliseo. «L'Italia e la Francia - prosegue la nota - devono approfondire la loro cooperazione bilaterale ed europea per condurre una politica migratoria efficace con i Paesi d’origine e di transito, attraverso una migliore gestione europea delle frontiere e attraverso un meccanismo europeo di solidarietà e di assistenza dei rifugiati»

L’Eliseo ha confermato questa mattina l’incontro a colazione, domani alla presidenza francese, fra il capo dello stato Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte.

«Finchè non arriveranno le scuse» dal Presidente francese Macron, «noi non indietreggiamo». Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Rtl, spiegando che «questo deve essere chiaro per questa vicenda e per il futuro» circa i prossimi tavoli che ci saranno in Europa. «E' finita l’epoca in cui si pensava che l'Italia la puoi sempre abbindolare», ha sottolineato.