Un ottovolante sul lungomare di Daytona Beach, in Florida, è deragliato dalle rotaie ieri sera provocando almeno sei feriti che sono stati trasportati negli ospedali locali. Due di loro sono caduti da un’altezza di 10 metri e ora si trovano in gravi condizioni. Secondo i media Usa i vigili del fuoco hanno salvato 10 persone che erano rimaste appese alle montagne russe Sand Blaster. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e i vigili del fuoco di Daytona Beach hanno pubblicato su Twitter un video drammatico che mostra il salvataggio delle persone intrappolate nei vagoni rimasti a penzoloni.